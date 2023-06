VIDÉO - "J'ai voulu prendre la relève" : à 14 ans, ce jeune Breton est... glacier

"Mes parents faisaient faire des glaces par un artisan glacier avant, et il a arrêté. Du coup, j'ai voulu prendre la relève. J'ai juste eu à installer de quoi faire des glaces et puis ensuite me lancer", confie-t-il. Une immense fierté pour son papa qui le voit se retrousser les manches depuis tout-petit. "C'est super d'avoir un petit garçon de 14 ans comme ça, qui s'investit".