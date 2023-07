VIDÉO - Une, deux, trois... pourquoi fait-on plus ou moins de bises selon les régions ?

Savez-vous combien de bises on fait dans le Finistère ? En Savoie ? Et quelle joue tendre, d'abord la droite ou la gauche ? Se faire un bisou pour se dire bonjour, ça paraît simple, sauf quand on change de région. Mélanie en a fait les frais. Cette Savoyarde avait pour habitude de faire deux bises, mais à Brest, il est fréquent d’en faire une seule. "Je ne pensais pas que c’était d’un point de vue culturel. Je me suis dit : 'ils font une bise parce qu'ils gagnent du temps le matin'. C’est seulement après que j’ai compris que dans le Finistère, on ne faisait qu’une bise. C'est le seul endroit où j'ai été confrontée à ça", confie la jeune femme dans le reportage du 13H de TF1 ci-dessus.