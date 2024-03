VIDÉO - Eure : dans cette commune, les deux tiers des commerces sont tenus par des femmes

À l'occasion de la journée internationale pour la défense des droits des femmes, le JT de TF1 vous emmène à Saint-Georges-du-Vièvre (Eure). Les deux tiers des commerces y sont tenus par des femmes.

À Saint-Georges-du-Vièvre (Eure), il y a Aurélie la restauratrice, Sylvie la bouchère, Christelle la fleuriste, et bien d'autres. C'est la particularité de cette commune, où dix commerces sur quinze sont tenus par des femmes. Toutes se connaissent et se retrouvent chez Valérie au bar-tabac. La patronne a de l’humour et du caractère. À côté de son commerce, elle est aussi présidente d’un territoire de chasse. "Au départ, il a fallu quand même s’imposer. Et ça s’est très bien passé", raconte-t-elle.

En l’espace de 20 ans, 300 habitants se sont installés

Vanessa la coiffeuse s’est lancée à l’âge de 22 ans. Au fil des années, ses clients sont devenus des habitués. Elle a été parmi les premières à s’installer, à ouvrir la voie à toutes les autres. La dernière arrivée, c’est Samantha. Elle a ouvert sa boutique de bougie il y a quatre mois.

Il y a une dizaine d’années, ce sont ces femmes entreprenantes qui ont redonné vie à ce village de 900 habitants. "J'ai une entreprise dans le bâtiment, donc elle aussi gérée par une femme", souligne une passante.

Grâce à ces commerces, en l’espace de 20 ans, 300 habitants se sont installés à Saint-Georges-du-Vièvre.