VIDÉO - Jura : un site exceptionnel pour marcher dans les (vrais) pas des dinosaures

Au milieu de la forêt, des traces colorées au sol permettent aux visiteurs de marcher dans les pas des dinosaures. Ce site unique en France, qui se situe à Loulle dans le Jura, est l'un des plus importants dans le monde. Le 13H de TF1 vous entraîne à la découverte de ces curiosités vieilles de 155 millions d'années.

Un triangle de terre marqué de pas de toutes les couleurs apparaît au milieu de la forêt. Ce sont des empreintes de dinosaures, mesurant jusqu'à un mètre de diamètre et bien plus grandes que celles posées par ceux qui viennent les voir, comme on peut le constater dans le reportage du 13H en tête de cet article.

"On est à l'entrée d'un des plus grands sites au monde contenant entre 1500 et 2000 empreintes", indique le guide Jean-François Richard qui a découvert "la piste des dinosaures", à Loulle, une commune de 200 habitants dans le Jura. Ces traces sont très anciennes : elles datent de plus de 155 millions d'années. Chaque couleur ne correspond pas à une espèce de dinosaure mais sert plutôt à différencier les pistes.

Un site à sauvegarder

La taille de ces animaux dépasse l'entendement. Le sauropode par exemple fait approximativement 25 mètres de long. "On est minuscule et en même temps, on est super reconnaissant de pouvoir les voir", se réjouissent des visiteurs. Ce site de traces de dinosaures - l'un des plus grands au monde - a été découvert à l'automne 2004, au hasard d'une balade, par Jean-François Richard.

Ce passionné de paléontologie se bat pour la sauvegarde de ce site menacé. Aucun toit ni aucun aménagement n'a été construit pour protéger les empreintes. Seule solution, recouvrir la majorité d'entre elles sous terre afin de les mettre "hors gel" et ainsi éviter qu'elles ne soient petit à petit détruites.