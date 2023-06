VIDÉO - La douceur de l’art de vivre à la provençale

À l'heure où le linge sèche, on coupe les légumes dans le village voisin. "Des aubergines, des tomates et des courgettes". Sur les boulodromes de Saint-Saturnin-lès-Apt, Claude prépare une ratatouille pour tous ses amis. Au rythme des embrassades et des arrivées, il rajoute des légumes sur la plancha. Autour d'une grande table et ombragée, les vieux amis se retrouvent. Rien n'a changé depuis leur enfance.