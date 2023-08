VIDÉO - "Ce blé sera bon pour les cochons" : sale temps pour les récoltes en Bretagne

Plus il avance sur sa parcelle, plus Grégory Le Guillou, agriculteur de Plouyé (Finistère) se rend compte des dégâts causés par le vent et la pluie des dernières semaines. "Ce blé a baissé en qualité. Il sera refusé pour la consommation humaine. Ce sera bon pour les cochons, pas pour faire du pain", se désole-t-il. La moisson vient enfin de commencer avec deux semaines de retard. Impossible de démarrer avant à cause de l'humidité.