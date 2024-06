C'est une course un peu folle, où les compétiteurs enfourchent de minuscules tracteurs à pédales devant un public survolté. Des adultes ont eu cette drôle d'idée pour faire connaître leur village de Gerbamont dans les Vosges.

Un, deux, trois, top ! Ils ont ressorti leurs vieux jouets. Avec leurs tracteurs à pédales, ces adultes se lancent dans une drôle de course, 800 mètres de descente, qui impressionnent le public. Pas de frein sur ces tracteurs miniatures. La seule façon de s'arrêter, c'est de plonger !

"C'est dangereux. Du coup, je suis équipé d'un plastron qu'on m'a prêté, de genouillères qui sont un peu cassées, et surtout le plus important c'est la monture. J'ai rallongé, j'ai mis des roulettes pour descendre sereinement", confie un coureur. Pour tenter de faire le meilleur temps, les pilotes ont le droit à plusieurs essais. Malheureusement, les tracteurs ne font pas long feu. Certains par exemple perdent une roue en pleine course. Des concurrents ont ramené différents modèles de tracteurs. D'autres, comme Aurélien et son père, bricolent pour pouvoir repartir.

Pour les 80 pilotes vosgiens, cette course est une manière de retomber en enfance. "Le but est de s'amuser. Le chrono, on s'en moque. Je n'ai pas fini une seule descente. Ça met une bonne ambiance dans notre petit secteur", note un pilote. La compétition bon enfant a attiré 1500 spectateurs dans les Hautes-Vosges.