La Loire à vélo, un itinéraire très prisé

Une fréquentation en hausse de 10% par an et des retombées économiques estimées à 54 millions d'euros. Sur la Loire à Vélo, on voyage léger. On s'arrête dans les villages pour se ravitailler. Un cyclotouriste dépense en moyenne 69 euros par jour. Sur le parcours, des campings proposent des emplacements aménagés pour les cyclotouristes. Comptez autour de 20 euros par personne et par nuit pour des tentes sur pilotis.