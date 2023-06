VIDÉO - La magie du Minotaure de Toulouse

Le regard est intense, pénétrant. La respiration est régulière. Les spectateurs sont captivés, surpris face à cette puissance animale et cette sensibilité presque humaine. Du haut de ses quatorze mètres, le Minotaure inspire le respect. Pour le rendre le plus réaliste possible, une équipe de machinistes est aux commandes. Plusieurs fois par jour, le Minotaure se promène. La marionnette vivante joue avec le public.