VIDÉO - La Semaine du Golfe du Morbihan, la parade des plus beaux bateaux du monde

À bord de l’Enchantement, Thierry Verneuil et son équipage s’élancent dans le golfe. Cette année, son voilier de course participe pour la première fois à la Semaine du Golfe du Morbihan et fête ses 100 ans. "Il est resté dans son état d'origine de 1930", précise le capitaine face à la caméra du 13H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article.

Son bateau de course est l’un des plus titrés du pays dans les années 1920. À son bord, un espace très réduit et une navigation qui demande de la précision.