VIDÉO - Lac de Sainte-Croix : ils se souviennent de leur village englouti il y a 50 ans

C'est leur coin de paradis. C'est comme un voyage pour ces vacanciers sur le lac de Sainte-Croix, qui révèle ses airs polynésiens avec le soleil et change de visage aussi vite avec les nuages. Chaque jour, Thierry Luyat, chef de la base nautique, prend le temps d'admirer la couleur de l'eau, à la fois turquoise, émeraude et cristalline à certains endroits. "C'est le Verdon qui alimente le lac et le Verdon a cette couleur turquoise car on y trouve des micro-organismes fluorés", explique-t-il au 13 de TF1.