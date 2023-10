VIDÉO - "Le 13H au jardin" : savourez vos légumes toute l'année grâce aux conserves

Plusieurs modes de conservation existent pour les fruits et légumes. On peut aussi conserver dans du vinaigre et de l'huile. Sandrine n'est jamais à court d'idées. De retour en cuisine, elle a une dernière technique à nous montrer. Pour remplacer les cubes de bouillon, les légumes fraîchement récoltés au potager sont coupés, mixés, puis mélangés avec du céleri, de l'oignon, de l'échalote, de la ciboulette et de l'origan. On y ajoute une cuillère de curcuma et enfin du gros sel, qui sert d'agent conservateur. Pour terminer, malaxez le tout. Une fois remplis, ces bocaux seront placés au réfrigérateur et consommés pendant toute l'année.