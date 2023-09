VIDÉO - Le jardin perché avec vue imprenable

Au total, il y a cinq chapelles ornées de bassin et même de grotte. Marie-Chantal Pralus a grandi à quelques mètres. Elle se bat depuis 20 ans pour sauver le petit palais idéal de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or : "C'est vrai que ça me faisait mal au coeur de voir que ça s'écroulait, qu'on ne pouvait plus le visiter ou le faire connaître." Depuis 2011, pour sauver les pierres qui menaçaient de s'effondrer, les pouvoirs publics ont dépensé plus d'un million d'euros. Plusieurs centaines de végétaux ont été replantées.