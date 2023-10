VIDÉO - Le street art s'empare des murs de Bayonne

Selon Joséphine Sirol, les street-artistes ont deux volontés : s'amuser à peindre ou porter un message. Si certaines fresques habillent des bâtiments publics, beaucoup sont réalisées sur des murs de particuliers. Une dizaine de demandes sont faites chaque année. Plus de cent peintures et des œuvres plus discrètes sont à découvrir à Bayonne.