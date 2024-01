VIDÉO - Les fondus de sculpture sur glace concourent à Valloire en Savoie

Le 32e concours de sculpture sur glace de Valloire (Savoie) offrent tout un spectacle. Les champions créent leurs œuvres en public de jour comme de nuit. C'est beau, magique, et éphémère.

Ils ne les quittent presque pas des yeux depuis mardi. Ces sculpteurs sur glace ont à peine dormi et enfin leurs œuvres prennent fin. Concrètes ou plus abstraites, elles se dressent, parfois, à plus de deux mètres de hauteur. En quelques heures, ils métamorphosent cinq blocs de glace. Pas le droit à l'erreur pendant quatre jours.

Le concours réunit des Français, des Anglais, ou encore des Hollandais. Tous travaillent aussi la nuit, les températures descendent jusqu'à moins dix degrés et conservent mieux la glace. Pascal participe presque chaque année, il a ses petits secrets. Sous les yeux d'un public conquis, ces artistes taillent, injectent, polissent des centaines de kilos de glace. Grâce à leurs outils, ils dévoilent la noblesse d'une matière brute.

Un plaisir éphémère, les sculptures n'échappent pas aux rayons du soleil. Elles passeront quelques heures sous une couverture de survie en attendant le passage du jury.