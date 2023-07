VIDÉO - Les habitants de ce village tentent de le faire renaitre du passé

Les habitants ont fait un pari un peu fou : remonter eux-mêmes les murs et réhabiliter leur patrimoine. Le chantier titanesque a commencé tout au bout du village abandonné, il y a 25 ans. André, Michel et Gabriel sont plutôt fiers du travail accompli. Entre mer et montagne, le site attire les randonneurs. Ici, pas de barrières, ils peuvent découvrir les vestiges librement.