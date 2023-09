VIDÉO - Les vautours en majesté dans le Verdon

Le vautour se sent bien dans le Verdon. Il fait le bonheur des promeneurs curieux et émerveille chaque jour un peu plus. Pour Philippe Murtas, photographe, les immortaliser est une passion : "Ce qui est bien, c'est qu'on a toujours l'impression qu'ils nous regardent quand on les prend en photo ; on a vraiment l'impression d'être presque au contact, ça donne l'impression qu'on est à deux-trois mètres du vautour".