VIDÉO - Parcs aquatiques : comment se maintiennent-ils à flot ?

Dans le centre aquatique de Libourne (Gironde), il y a 35000 mètres carrés de bassins, deux rivières à remous, quatre toboggans et même un espace détente. Depuis qu'il a remplacé l'ancienne piscine municipale en 2021, le centre fait le plein. Les visiteurs viennent de Libourne, mais aussi du Périgord et de la Dordogne. Mais s'ils veulent profiter de ce nouveau parc aquatique dans son intégralité, il faut compter jusqu'à 28 euros. "On ne le fait pas tous les jours, mais une ou deux fois dans l'été ça vaut le coup", estime un baigneur.