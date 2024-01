VIDÉO - Deux frères et une même passion, les moules à gaufres

Deux passionnés ont eu la bonne idée de collectionner des gaufriers. Ils ont des moules absolument remarquables dans lesquels on peut lire notre histoire.

Ces deux frères sont des collectionneurs de moules à gaufre, des objets bien plus précieux qu'il n'y parait. Le plus ancien qu'ils possèdent date du XIe siècle. Et en les ouvrant, on peut y lire notre histoire. "Ici nous avons le Roi Soleil qui est honoré sur ce gaufrier. Nous avons aussi Jeanne d'Arc, un moule qui a été créé à l'occasion de sa canonisation, un autre avec la girafe qui a été offerte au roi au XIXᵉ siècle, mais aussi au XIXᵉ siècle, ce gaufrier au profil de Napoléon Iᵉʳ."

Ce sont leurs parents qui avaient commencé cette collection. Chaque mois, Antoine et Vincent se retrouvent pour faire le point sur leurs dernières trouvailles.

Le mot gaufre désigne une pâte cuite entre deux plaques de métal. C'est sans doute la plus vieille des pâtisseries. Il en vient du monde entier, et grâce à cette collection, on apprend que la gaufre est déclinée selon les goûts de très nombreux pays. En Allemagne par exemple, ils mettent de la pomme de terre dans leur recette. Les Japonais, eux, font des gaufres fourrées à base de poissons, de légumes.

On compte ici près d'un millier de moules. La plupart d'entre eux sont bien trop précieux pour servir, mais l'un d'entre eux peut encore être utilisé, et l'on peut croquer dans des gaufres croustillantes à l'extérieur, fondantes à l'intérieur. Dans le Nord, on considère qu'il existe assez peu de chose au monde qui soit meilleur. Retrouvez tous les détails du reportage dans la vidéo en tête de cet article.