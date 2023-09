Melon : ils n'ont jamais été aussi bons en septembre !

Encore sucré et bien juteux, le melon est en bonne place sur les étals du marché de Saumur (Maine-et-Loire). "À la fin de l'été avec le soleil qu'on a, le sucre est là et c'est excellent", lance une passante. Cinq euros les quatre petits melons, c'est moins d'un euro la pièce, une bonne affaire. Et avec la chaleur actuelle, le légume d'été se vend très bien.