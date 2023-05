VIDÉO - Monuments historiques : ces maires qui songent à les déclasser

Dans le département de l'Aisne, la colère des élus gronde de plus en plus. Ici, on ne compte plus les bâtiments et les monuments qui sont classés : des églises, des châteaux, et même un riche patrimoine industriel. En France, pas moins de 43.000 monuments historiques sont classés et gérés par les architectes des Bâtiments de France. Mais depuis quelques années, le torchon brûle entre eux, les élus et les habitants lorsqu'il s'agit de réaliser des travaux.