VIDÉO - "On est dans l'ambiance" : à Marseille, le métro prend l'accent provençal

Les Marseillais ne descendront plus à l'arrêt Vieux-Port, mais à Port-Vieille. Du provençal entre chaque station de métro, de quoi égayer le voyage. "Quand on retrouve le provençal, on a l'impression de revivre un peu", réagit une passagère. Cette voix, c'est celle de Jean-Michel Turc, professeur, conseiller municipal et défenseur de la langue provençale sur toute la ligne.