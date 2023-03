VIDÉO - Oradour-sur-Glane : "Une grande partie du village risque de disparaître"

Oradour-sur-Glane est l'un des symboles de la barbarie nazie, un témoignage de l'horreur de la guerre. Mais près de 79 ans plus tard, les ruines ont subi l'épreuve du temps. "Tous les ans, l'infiltration de l'eau et le gel font des dégâts. Une grande partie du village risque de disparaître si on ne fait pas quelque chose", déclare Benoît Sadry, président de l'Association nationale des familles des martyrs.