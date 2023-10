VIDÉO - Panne d'électricité géante dans le sud de la France : "On a identifié le problème"

La panne a touché Nice, mais pas seulement. Jusqu'à 260.000 foyers se sont retrouvés sans électricité dans une zone allant de Hyères à Monaco. L'incident a débuté à 19h56, le courant totalement rétabli à 22 heures. "Aujourd'hui, on a identifié le problème technique, un problème sur un disjoncteur dans un poste à 400.000 volts, explique à TF1 Jean-Paul Roubin, directeur exécutif en charge du périmètre clients et opération du système électrique chez RTE. Ce poste, c'est celui de Néoules, il permet de desservir en électricité principalement les départements du Var et des Alpes-Maritimes."

Cet incident a créé une surcharge. Il a fallu couper le courant à des milliers de Français afin d'éviter un black-out général. Des problèmes sur les réseaux à haute tension, ça arrive. Mais en général, cela n'entraîne pas de coupure. "Il y a des régions, notamment la région Bretagne et la région Paca où s'est produit l'incident, qui sont plus fragiles parce qu'elles sont un peu en manque de production et dépendent beaucoup des productions à l'extérieur", souligne Anne Debregeas, ingénieure économiste spécialiste du marché de l'électricité. Quand un problème arrive dans ces deux régions, il y a plus de chances que les habitants connaissent des coupures de courant.