Pays basque : pelote, fronton, chistera... une histoire de passions

Au Pays basque, les frontons font partie du décor. De couleur rouge ocre la plupart du temps, on en dénombre près de 400. Chaque ville ou village en compte au moins un. Depuis le début du XIXe siècle, on y pratique la pelote basque, un sport hérité du jeu de paume. Après le rugby et le football, c'est ici le troisième sport le plus pratiqué avec près de 6000 licenciés.