VIDÉO - Plantes invasives : ils arrachent la luzerne arborescente à flanc de falaise

Suspendus dans le vide à flanc de falaise, des agents du parc national des Calanques sont chargés d'arracher une plante envahissante : la luzerne arborescente. TF1 s'est rendu sur place, près de Marseille (Bouches-du-Rhône).

C'est une séance d'escalade un peu particulière à la calanque de Morgiou, près de Marseille (Bouches-du-Rhône). Pour choisir où jeter la corde, il y a un repère : la luzerne arborescente. Ces jolies fleurs tapissent les calanques depuis plusieurs années, et cela n'a rien d'une bonne nouvelle. "Petit à petit, elles sont en train de nous étouffer et elles vont prendre la place des plantes de chez nous, comme le thym, le romarin", explique Fabien Revest, inspecteur de l'environnement au parc national des Calanques. La seule solution est d'arracher ces plantes invasives aux creux des falaises. L'opération est périlleuse et la luzerne est résistante. "Il faut des techniques particulières", confirme Fabien Revest.

Autour, les promeneurs ne comprennent pas toujours. Pourtant, le risque est qu'avec la prolifération de la luzerne arborescente, les calanques soient intégralement jaunes. "Elles produisent des graines. Il y en a une multitude, éparpillées au sol. Une partie d'entre elles vont germer, générer de nouveaux individus, et ensuite c'est la spirale infernale", détaille Olivier Ferrera, chargé de mission écologique au sein du parc national des Calanques.

D'abord, plantée dans les jardins, la luzerne arborescente s'est ensuite propagée en quelques années. Aujourd'hui, il est difficile pour les habitants de s'en débarrasser. C'est pourquoi les opérations comme celles-ci se multiplient. Sur le littoral et dans les massifs, 148 tonnes de plantes envahissantes ont été arrachées ces dernières années.