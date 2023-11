VIDÉO - Plongée dans les coulisses de l'incroyable aquarium de Biarritz

Certains regards ne trompent pas. Face à l'infiniment petit, face à l'étrange ou au plus impressionnant des trésors de l'océan, il est difficile de ne pas être fasciné. L'aquarium de Biarritz compte 580 espèces de poissons et animaux marins. Pour s'en occuper, huit soigneurs et techniciens s'affairent en public, mais surtout en coulisses, comme le montre le reportage du 13H de TF1 à retrouver en tête de cet article.