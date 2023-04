VIDÉO - Pourquoi perd-on son accent en changeant de région ?

Alors, pourquoi certains gardent-ils leur accent et d'autres non ? "Pour les gens qui le perdent spontanément, c'est surtout parce qu'on est équipés de ce qu'on appelle des neurones miroirs, et que nos oreilles nous incitent à adopter l'accent environnant", explique Christine Moussot, coach vocal. "Mais ce n'est pas le cas de tout le monde : certains ne vont pas perdre leur accent."

Sachez néanmoins que plus votre accent est prononcé, plus il sera difficile de s'en séparer.