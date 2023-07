VIDÉO - "Ils marchent carrément dessus" : les lavandiculteurs exaspérés par les touristes indélicats

De son côté, une famille de producteurs s'emploie à responsabiliser les touristes, sans pour autant les priver de ce panorama. Car les visiteurs sont aussi les premiers acheteurs. "La vente directe à la ferme est très importante. C'est du producteur au consommateur. C'est certain qu'on travaille toute l'année et qu'elle nous permet de vivre", explique Françoise Joubert, lavandicultrice. Ces prochains jours, les touristes devraient encore être nombreux à arpenter les allées des champs. Avant que cet or bleu disparaisse, puisque la récolte des lavandes débute la semaine prochaine sur le plateau de Valensole.