VIDÉO - Provence : le patrimoine inestimable des mines d'eau

Dans l’obscurité, une seule indication : suivre une gouttière en terre cuite recouverte de tuiles. Dans la mine, nous tombons aussi sur un puits d'une dizaine de mètres de hauteur, qui présente à son sommet un trou minuscule. Et quand il y a de l’air et de l’eau, il y a forcément des bestioles. Partout, de drôles d’araignées sauterelles vous observent. Heureusement, elles sont inoffensives et s’enfuient sous la lumière de notre torche. Nous pouvons poursuivre les dizaines de mètres qu’il nous reste pour atteindre le fond de la mine. Mais dans le labyrinthe, il ne faut pas toujours se fier à l’oreille : parfois, il faut rebrousser chemin. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.