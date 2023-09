VIDÉO - Les images époustouflantes du Puy-en-Velay enveloppé dans une mer de nuages

Les températures font le grand écart. Et dans les rues du Puy-en-Velay, les habitants ne savent plus comment s'habiller. Dans le centre-ville à 8h, c'est déjà le match doudounes et bonnets contre jupes et sandales : "Je suis toujours sur un petit gilet, que j'enlève et que je remets en fonction de la météo", explique une femme dans le reportage visible en tête de cet article.