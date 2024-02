VIDÉO - Quand notre fléchette tombe à... Bouzonville

Chaque semaine, on lance une fléchette pour aller à votre rencontre. Cette fois, direction Bouzonville, en Moselle.

Bouzonville est une petite ville de 4000 habitants, non loin de la frontière avec l'Allemagne. Ce mardi matin, jour de marché, il y a plein de monde dans la rue. L'occasion pour nous de demander conseil aux habitants.

Rencontre avec Loïc. Cet ancien paysagiste a changé de vie. À l'arrière de sa boutique, il fabrique une cinquantaine de bougies par semaine. Il évite la paraffine, un dérivé du pétrole. Il utilise des produits naturels qui viennent d'Alsace. Le parfum, lui, vient de Grasse. Des bougies comme des desserts, avec des parfums parfois surprenants.

À peine repartis, nouvelle surprise. Nous découvrons la fresque d'un renard, l'emblème de la ville. Morgane, toiletteuse pour chien, l'admire tous les jours, comme ses clients à quatre pattes.

Cet animal, on le retrouve partout à Bouzonville... sur les drapeaux, les blasons et le fronton des écoles. Pour connaître son origine, nous rencontrons un passionné d'histoire. Dans l'abbatiale de cette ville chargée d'histoire reposent les ancêtres du premier duc de Lorraine. En 2033, l'édifice fêtera son millénaire, une raison de plus d'aimer Bouzonville.