VIDÉO - Quand notre fléchette tombe à... Clohars-Carnoët

Retour au port, où une dizaine de navires de pêche résistent encore. Nous découvrons un drôle de camion bleu, emblématique de Clohars-Carnoët. Et en matière d'énergie, on est bien servi. Dans quatre mètres carrés, Isabelle retourne ses crêpes, répond au téléphone, encaisse et sert les clients, sept jours sur sept, depuis cinq ans. Puis, elle voyage, le reste de l'année.

Place maintenant à la bande de rigolos. Une fois par an, ils célèbrent un vieux gréement, et c'est Josette qui mène la danse : "De voir les gens, leur sourire, de faire plaisir, la mer et tout ... c'est le paradis", confie une habitante dans la vidéo en tête de cet article. L'occasion de danser et de se faire plaisir.