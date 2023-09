VIDÉO - Quand notre fléchette tombe à... Meilhan-sur-Garonne

Meilhan est un village vertical à l'aplomb de la Garonne, incroyable point vue, ruelles anciennes et des habitants plutôt chaleureux. Jacky habite au pied du village, dans un quartier qui a gardé son caractère. Il montre sa maison, comme on peut le voir dans la vidéo en tête de cet article. Il est né ici, et sa mère et sa grand-mère aussi. Une vie au bord du canal. Jacky était chauffeur routier et Louisette, sa femme, travaillait chez un agriculteur. Aujourd'hui à la retraite, ils profitent simplement.