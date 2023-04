Quand notre fléchette tombe à... Saint-Pey-d'Armens

Nos journalistes partent à Saint-Pey-d'Armens, en Gironde. Il y a des vignes à perte de vue et pas mal de monde qui y travaille. En ce moment, on pratique le carassonnage, le remplacement des piquets, et on prépare les rangs de vigne dans ce secteur prestigieux. Nous avons suivi Cédric et son équipe un petit moment, de parcelle en parcelle. Le viticulteur nous explique notament sa mission et son parcours.