VIDÉO - "Quand on franchit la porte, tout reste à l'extérieur" : ces Français passionnés de danse country

Ce jour-là, le sol d'une salle communale se transforme en parquet de dance. Malgré la chaleur écrasante, une vingtaine d'élèves sont fidèles au rendez-vous. "Quand je viens ici, c'est pour passer un bon moment et pour voir du monde", explique un passionné. Dans la country, pas besoin de partenaire. Et pour les pas, c'est simple : chaque chanson correspondant à une chorégraphie bien précise. "Ça ne demande pas de compétences particulières", explique Monique, animatrice de cours de country. Et d'ajouter : "Il suffit de mémoriser ce qu'on montre."