REGARDEZ - La Côte de Granit rose, merveille du littoral breton

Les pierres sont façonnées par des éléments dessinant d'étonnantes courbes et ressemblant à des animaux figés par le temps. À regarder les eaux turquoise, il est difficile d'imaginer qu'on est au bord de la Manche. Et les Bretons en sont fiers. Ils privilégient la navigation à l'ancienne pour voir la Cote de Granit rose et l'île Tomé au large de Perros-Guirec. Cet endroit est aussi le paradis des phoques et des Fous de Bassan. Tous les passionnés espèrent voir prochainement ce site être classé au patrimoine mondial de l'Unesco.