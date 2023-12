VIDÉO - Ce village des Hautes-Alpes est le plus haut d'Europe

Le village le plus perché d'Europe se trouve en France, à plus de 2000 mètres d'altitude. Il s'agit de Saint-Véran, dans les Hautes-Alpes. À quoi ressemble la vie de ses 150 habitants ? TF1 est allé voir.

Si on l'appelle "Le pays où les coqs picorent les étoiles", c'est parce qu'à 2040 mètres d'altitude, sur la plus haute commune d'Europe, Saint-Véran (Hautes-Alpes), les habitants ont appris à vivre au plus près du Soleil, comme Sébastien Brouillard. C'est le gardien de la Maison du Soleil et de l'Astronomie, un lieu unique en France, où l'on peut observer le ciel. Avec une lunette astronomique, il apprend aux enfants du village à regarder l'astre de plus près. "Ça permet de se rendre compte de la petitesse de la Terre sur laquelle on vit", dit-il face à la caméra de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article.

À Saint-Véran, le ciel est pur. Au cœur de ces montagnes du massif du Queyras, la légende dit que le soleil est là 300 jours par an. Alors, ne soyez pas surpris par la multitude de cadrans solaires qui s'affichent sur les murs des maisons. "Pour les gens du Quezras, le Soleil c'est très très important. On vit avec", souligne David Weber, propriétaire d'un hôtel.

Les habitants ont appris à vivre en autonomie

N'allez pas chercher à vivre dans un pavillon à Saint-Véran. Ça n'existe pas. Vous ne verrez que des grandes bâtisses en bois que l'on appelle des fustes. Ce sont des rondelles de mélèze, l'arbre local. Avant, chaque famille possédait son étable. Alexandre, lui, a décidé d'en faire une épicerie. "C'est essentiel, je pense, dans une vie de village", confie-t-il.

À 2000 mètres d'altitude, les habitants ont appris à vivre en autonomie. Mais cela ne veut pas dire qu'ils veulent rester isolés. Céline a quitté Saint-Véran quand elle était adolescente, mais elle y est revenue, attachée à cette vie rythmée par les saisons. "C'est la grande activité de l'automne de quasiment tous les habitants de Saint-Véran et du Queyras : rentrer le bois pour l'hiver", nous montre-t-elle. Car tout le monde se connaît sur la plus haute commune d'Europe, et s'entraide.

Céline a ouvert il y a quelques mois un restaurant, où elle accueille les touristes, mais surtout les Saint-Véranais. "Recevoir les clients un peu comme si c'était chez moi, ça me plait. Et puis discuter ! J'aime bien papoter", s'enthousiasme-t-elle.