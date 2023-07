VIDÉO - Sardinade, procession... Cagnes-sur-mer célèbre la fête de la Saint-Pierre

Sur la mer, c'est à la rame, à la force des bras, que l'on a rendu hommage aux pêcheurs avec la parade des barques traditionnelles, à quelques mètres de la plage. "Tous les pêcheurs, lorsqu'ils rentraient au port, se dépêchaient d'arriver les premiers pour pouvoir vendre leurs poissons au mieux. On perpétue la tradition en ramant", détaille pour le 13H de TF1 Marcel Montiel, président de l'Amicale Sain Peïre dei Pescadou Dou Cros, à Cagnes-sur-Mer.

Et quoi de plus convivial qu'une grande sardinade préparée par les bénévoles, devenus au fil des années des experts du poisson grillé. L'une d'eux nous explique : "C'est la tradition et on se régale. On se régale de faire plaisir aux gens".