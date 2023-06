VIDÉO - Séisme dans l'Ouest : comment se faire indemniser ?

"Bien sûr que si, c'est réparable". Même après un séisme, il y a parfois de bonnes nouvelles. "Le fait d’avoir l’avis d’un expert, ça fait quand même du boom, parce que nous, on voyait la maison obligée d’être détruite et de tout recommencer", confie Serge Ghesquier, un sinistré de Cram-Chaban, village de Charente-Maritime durement touché par le séisme du 16 juin. Jean-Marie Arcier est un expert d’assuré, un professionnel indépendant, dont l’objectif est de monter un dossier pour le sinistré, et parfois, de le rassurer sur son avenir.