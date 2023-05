Soirées guinguettes : la saison débute dans "la bonne humeur et la convivialité"

De la musique, des sourires et des danseurs, les bords de Loire retrouvent leur guinguette. Un lieu de partage depuis 18 ans à Tours (Indre-et-Loire). "C'est l'ouverture de la saison. Voilà, c'est cool", confie un habitué. L'affluence est là sur les quais comme en terrasse. La guinguette redevient tendance, mais garde ici son âme populaire. "C'est la bonne humeur et la convivialité" ; "Il y a de tout. On peut échanger avec plein de monde", commentent d'autres personnes.