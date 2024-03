SOS Villages : et si vous repreniez cette épicerie perchée dans les Alpes-Maritimes ?

SOS Villages a une proposition un peu particulière à vous faire cette semaine : reprendre une épicerie dans le village de Gilette (Alpes-Maritimes). Le JT de TF1 vous y emmène.

SOS Villages vous emmène ce lundi dans les Alpes-Maritimes. C’est pour ses panoramas que les cyclistes grimpent jusqu’à Gilette (Alpes-Maritimes), perchée sur son éperon rocheux. Personne dans les rues étroites et les passages voûtés, le cœur du village bat ici, chez les Laugier. Avec leur charcuterie, épicerie et restaurant, ils sont devenus incontournables.

Joël Giraud gère l’épicerie-charcuterie et connaît bien ses clients. Ici, on propose des spécialités du terroir, mais aussi des produits du quotidien. Mais à 71 ans, Joël est prêt à partir à la retraite. Il cherche un repreneur et s’engage à l’épauler. Le septuagénaire pourra profiter des environs de son village dominant la plaine du Var et l'Estéron.

Dans la cuisine, c’est Anaïs, la fille de Joël qui est aux fourneaux. Dans le restaurant, la cuisine locale est à l’honneur. Jeune maman, elle veut aujourd’hui changer de métier et espère trouver rapidement un repreneur.

Les Laugier, établis ici depuis quatre générations, ne sont pas encore partis, qu’ils sont déjà regrettés. Les 1600 habitants de Gilette se tiennent prêts à faire découvrir au futur propriétaire leur village au charme authentique.