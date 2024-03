VIDÉO - SOS Villages : et si vous repreniez cette ferme familiale de Dordogne ?

SOS Villages a une proposition un peu particulière à vous faire cette semaine : reprendre une ferme avicole en Dordogne qui existe depuis plus de 60 ans.

SOS Villages vous emmène ce lundi en Dordogne, dans la ferme des Godart. Ici, on élève tous types de volailles. "On a trois autruches, un peu peureuses mais extrêmement curieuses", explique Alice Godart, de la ferme viticole des grands champs, à La Roche-Chalais.

On y élève également des chapons, des dindons, des pigeons... Une très grande ferme dans laquelle on se déplace en voiturette. Ce sont donc près de 800 œufs qu'il faut ramasser chaque jour. Une activité parfaite pour les enfants de la famille, qu'il faut tout de même garder à l'œil.

La ferme fait travailler quinze salariés

Alice Godart est l'une des filles du propriétaire. Ce dernier est gravement malade, alors elle donne un coup de main en son absence. Cette exploitation familiale dispose de son propre abattoir. Et ici, toute la nourriture des volailles est préparée sur place. Une qualité qui attire les clients. "C'est important d'avoir des producteurs à côté et de ne pas aller toujours dans les grandes surfaces. (...) Là, au moins, on sait ce qu'on mange. Ça serait dommage que ce ne soit pas repris", explique une habituée.

Les produits de la ferme sont également vendus dans un commerce de produits locaux en centre-ville, où nos journalistes se sont rendus. Alors pour convaincre un repreneur potentiel, Maggie a peut-être trouvé le bon argument. "Il y a une économie, et puis c'est une vie à la campagne. On se connait tous, on vit bien", énumère-t-elle. Et d'ajouter : "Moi je n'échangerais cela pour rien au monde."

Tous espèrent réussir à garder cette production locale. Quinze salariés seront là pour accompagner le futur propriétaire dans sa nouvelle vie périgourdine.