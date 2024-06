La France compte plus 220 phares dont l'immense majorité en Bretagne. Le JT de 13H part sur la route des phares mythiques. Un ancien gardien nous raconte comment il a vécu et affronté les tempêtes.

C'est en Bretagne que se concentrent 75% des phares français. Un parcours touristique leur est dédié dans le Finistère, où se trouvent des édifices d'exception. Comme le phare le plus haut d'Europe, trônant fièrement à 83 mètres au-dessus de l'île Vierge, mais aussi le phare du Créac'h à Ouessant, l’un des plus puissants au monde, ou encore le phare le plus à l'ouest du continent, Kermorvan.

La route des phares se découvre aussi par la mer, avec parfois des surprises lorsque l'on aperçoit des phoques près des rochers. Le phare des Pierres Noires est à dix kilomètres du continent. Autour de ce monument âgé de plus de 150 ans, de nombreux écueils et des roches à fleur d'écume, un danger pour les nombreux bateaux de pêche et de plaisance à proximité. La structure rouge et blanche signale ces zones risquées et guide les marins la nuit, mais aussi par temps de brume. La mer d'Iroise, au large du Finistère, est l'une des plus agitées d'Europe. Les îles et îlots créent des courants qui rendent la navigation difficile. C'est pour cela que ce territoire maritime est autant balisé avec huit phares en mer.

La vague s'élève, s'approche et puis d'un seul coup ça pète avec une collision énorme

Ancien gardien de phare, Louis Cozan se souvient d'une mer parfois très agitée. Il se rappelle d'une tempête au phare de Kéréon. À l'époque, il était dans la cuisine et un monstre de 20 mètres est apparu par la fenêtre : "Ça s'élève, ça s'approche et puis d'un seul coup ça pète avec une collision énorme. La vaisselle dans l'évier, ça fait clic, clic, clic et on entend juste les meubles grincer. Tout devient vert dans la cuisine et les oreilles se bouchent. Là, on est en apnée, sous l'eau, en plongée. Puis la vague redescend, le fracas de la tempête reprend et c'est à ce moment-là qu'on se demande comment ils ont fait pour bâtir un truc capable de résister à ce qu'on vient de prendre."

Aujourd'hui, il n'y a plus de gardiens dans les phares. Ils sont automatisés. Louis partage ses souvenirs dans un livre où il raconte son quotidien. En mer, ils étaient toujours deux et un troisième à terre. Une relève se déroulait toutes les semaines. La manœuvre était délicate surtout en hiver comme en témoignent les images, dans la vidéo en tête de cet article, tournées il y a plus de vingt ans. Des histoires de gardiens racontées le long de la route des phares, ces monuments entre terre et mer sont un patrimoine ancien qui veille toujours aujourd'hui sur le littoral breton.