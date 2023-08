VIDÉO - Tomate française : comment les agriculteurs contre-attaquent pour relancer la filière

Direction de la plus grande usine de transformation de l'Hexagone, où s'est rendu une équipe de TF1. Entre juillet et septembre, des rivières de tomates défilent 24 h/ 24 chez "Panier Provençal" à Tarascon (Bouches-du-Rhône). Une fois lavées, les tomates sont triées avant d'être réduites en jus, sauce, purée ou concentrée.

À chaque arrivage, même opération, Émeline Mongaillard, laborantine qualité, prélève et contrôle la qualité du produit. Conditionnées en fût, ces tomates transformées alimentent des industriels dans toute la France. Et pas question de s'arrêter-la. "On a une centaine d'hectares de plus par rapport à l'année dernière, on espère continuer cette croissance car notre usine à la capacité de transformer jusqu'à 100.000 tonnes de tomates fraiches alors qu'on est 80.000 tonnes actuellement", assure dans la vidéo en tête de cet article, Frédéric Baéza, directeur général de l'entreprise "Panier Provençal".