VIDÉO - Tourisme en Corse : ces plages presque inaccessibles méritent le détour

Plus haut dans les terres, l'ambiance est tout autre. À bord de son 4x4, Charles Salotti, conducteur et guide pour Saleccia Off Road, propose la traversée des 1500 hectares du désert des Agriates jusqu'aux plages. Il fait ainsi découvrir aux visiteurs le maquis et ses senteurs, comme la myrte. La liqueur produite à base de cette baie est très populaire en Corse, mais aussi en Sardaigne.