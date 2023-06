VIDÉO - Le confort d'une plage privée... sans se ruiner

Décor de rêve, personnel aux petits soins, transat confortable... cette famille s'offre une journée un peu exceptionnelle à la plage d'Antibes (Alpes-Maritimes). "On vient sur ces plages-là parce que c'est moins cher, et on peut en profiter toute la journée à un tarif correct", témoigne une cliente. Onze euros par personne la journée : c'est presque trois fois moins cher que les plages privées juste à côté.