VIDÉO - Truchtersheim, Hohfrankenheim... la galère des noms de villes à rallonge

Le village de Mittelschaeffolsheim possède le nom le plus long d'Alsace. Au total, treize consonnes et sept voyelles, capables de vous faire remporter n'importe quelle partie de scrabble. En matière de nom de village, l'Alsace truste les premières places au niveau national, et avec des noms comme Wingersheim ou Mutzenhouse, la domination est sans partage.

Certains habitants, eux-mêmes, peinent à épeler le nom de leur ville. Parfois, cela peut même virer au casse. C'est le cas, par exemple, quand il faut remplir des chèques ou des papiers administratifs qui ne prévoient pas assez d'espace pour les noms à rallonge.