VIDÉO - Truffes : quand Nini cherche... elle trouve

L'odorat de Nini vaut de l'or. Vu les prix des truffes qu'elle trouve, son propriétaire est très content.

À peine la porte de la fourgonnette ouverte, Nini se met au travail. Et après trois minutes de recherche, la première truffe de la journée est trouvée. L'animal de plus de 150 kilos a un odorat hors du commun. Pour l'habituer à repérer les truffes, Daniel lui en donnait à manger quand elle était petite.

Dès que son maître relâche son attention quelques secondes, Nini en profite. Il l'emmène sur les terrains de propriétaires privés. Le butin est ensuite partagé à la fin de la journée. Le bilan de l'après-midi s'élève à près de trois kilos, soit plus de 2000 euros.

En plus des marchés, une partie est directement vendue aux restaurateurs de la région. Pierre Corre a inventé un menu 100% truffe : de la traditionnelle omelette, à des créations plus inattendues comme l'île flottante. Plus de 30 tonnes sont vendues chaque année en France. Son prix se négocie de 600 à 1000 euros le kilo.