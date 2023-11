VIDÉO - Tuiles vernissées : des toits uniques au monde

Le toit des Hospices de Beaune est plein de couleurs avec ses tuiles vernisées. Une merveille, comme il en existe plusieurs en Bourgogne. Il ne reste plus qu'une poignée d'artisans pour maîtriser ce savoir-faire.

Marcher dans ce quartier de Beaune (Côte-d'Or) a tout d'ordinaire. Et pourtant, lorsqu'on lève les yeux, c'est un trésor qui se trouve sur les toits. Une toiture façon tapisserie où motifs et couleurs diffèrent d'un bâtiment à l'autre. Les tuiles vernissées recouvrent les plus belles demeures de Bourgogne.

Le plus bel endroit pour les voir, et les plus fréquentés aussi, c'est les hospices de Beaune. La toiture est rénovée tous les 200 ans environ. La dernière fois, c'était en 1907. Dans une même couleur, vous avez plusieurs tonalités. C'est d'ailleurs ce qui fait la grande qualité de cette toiture des hospices de Beaune.

Pour fabriquer ces tuiles, seules trois tuileries de la région ont conservé ce savoir-faire. Colin appartient à la cinquième génération de tuiliers. Il a repris l'aventure familiale l'an dernier. Ces tuiles coûtent plus cher que les tuiles normales, car elles sont bien solides. La couverture parfaite pour les édifices les plus vertigineux, les plus difficiles d'accès.